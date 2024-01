Ypsomed Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Ypsomed wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,47 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 51,14 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ypsomed derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dieser Unterschied von 1,59 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ypsomed bei 302 CHF liegt, mit einer Entfernung von +18,53 Prozent vom GD200 (254,78 CHF), was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 286,65 CHF, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen Wochen bei Ypsomed kaum eine Veränderung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Analyse mit einem "Neutral" bewertet.