Ypsomed Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Ypsomed hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" 54,2 Prozent über dem Durchschnitt (5,9 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 1,62 Prozent, wobei Ypsomed aktuell 58,48 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien erscheint die Aktie als "günstig", da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 65,36 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, welcher bei 87 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie von 295 CHF mit +21,6 Prozent Entfernung vom GD200 (242,6 CHF) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 267,06 CHF einen Abstand von +10,46 Prozent auf, was ebenfalls ein positives Signal ist.

Bei einer Dividendenrendite von 0,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör kann bei einer Investition in Ypsomed ein geringerer Ertrag in Höhe von 1,58 Prozentpunkten erzielt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.