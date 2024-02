Youzu Interactive Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Youzu Interactive ergibt, dass der aktuelle Kurs von 10,21 CNH 25,91 Prozent unter dem GD200 (13,78 CNH) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt mit 11,42 CNH unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird, da der Abstand -10,6 Prozent beträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Youzu Interactive liegt bei 11,8 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Youzu Interactive eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.