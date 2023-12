Youzu Interactive Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Youzu Interactive. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Youzu Interactive-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (38,11) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Rating für Youzu Interactive.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Youzu Interactive wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt. Insgesamt erhält Youzu Interactive daher auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Youzu Interactive verläuft derzeit bei 14,26 CNH. Da der aktuelle Aktienkurs bei 13,19 CNH liegt und damit einen Abstand von -7,5 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 liegt derzeit bei 11,87 CNH, was einer Differenz von +11,12 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse daher eine "Neutral"-Bewertung.