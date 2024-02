Your Family Entertainment Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Your Family Entertainment in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Zunahme oder Abnahme. Insgesamt erhält Your Family Entertainment daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Your Family Entertainment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider. Positive Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Your Family Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage mit 2,61 EUR deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3 EUR liegt (Unterschied +14,94 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 2,57 EUR, was einem Unterschied von +16,73 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf Basis dieser Werte als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Your Family Entertainment zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 27,66 Punkte, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Your Family Entertainment daher mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt bewertet.