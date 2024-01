Your Family Entertainment Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment für Your Family Entertainment war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation lässt sich präzise und frühzeitig erkennen. Für Your Family Entertainment hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen eher unauffällig, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Your Family Entertainment auf 2,54 EUR, während der Kurs der Aktie selbst bei 2,52 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,79 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,53 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Your Family Entertainment erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser bei 40 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 48,33, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält das Your Family Entertainment-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.