Your Family Entertainment Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Diskussion über Your Family Entertainment in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Kommentaren. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Your Family Entertainment wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Your Family Entertainment liegt derzeit bei 2,59 EUR. Damit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 2,52 EUR lag und damit einen Abstand von -2,7 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 liegt derzeit bei 2,6 EUR. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -3,08 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Your Family Entertainment im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Aspekten von Your Family Entertainment. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Your Family Entertainment als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Your Family Entertainment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,96, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.