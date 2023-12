Your Family Entertainment Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Your Family Entertainment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,54 EUR liegt. Dieser Wert weicht um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,53 EUR) weicht mit einer Abweichung von +0,4 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs (2,54 EUR) ab. Daher wird die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Sentiment und Buzz, also die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, zeigen kaum Veränderungen für Your Family Entertainment in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Your Family Entertainment in den vergangenen Wochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bezogen auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 40 Punkten und der RSI25 bei 46,67, was darauf hindeutet, dass Your Family Entertainment weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Zusammenfassend wird die Your Family Entertainment-Aktie in der technischen Analyse und Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.