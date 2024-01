Your Family Entertainment Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Your Family Entertainment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,54 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,62 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 2,53 EUR, was ebenfalls einer Abweichung von +3,56 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Your Family Entertainment diskutiert wurde. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Your Family Entertainment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Your Family Entertainment keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Somit erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) des Unternehmens zeigt einen Wert für den RSI7 von 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 43,55, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Gut".

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Your Family Entertainment auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung erhält.