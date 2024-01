Youon Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um die Stärke von Aktienkursbewegungen zu bewerten. Der RSI für die Youon-Aktie liegt derzeit bei 56,56, was auf ein neutrales Signal hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 62, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Youon mit einer Rendite von 0,73 Prozent über dem Durchschnitt der Industriebranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Youon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,52 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des aktuellen Trends. Die gleiche Bewertung ergibt sich auch beim Blick auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab außerdem 3 positive und 1 negative Signal, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die technische Analyse und die Anlegerstimmung zu einer neutralen bis positiven Bewertung der Youon-Aktie führen.