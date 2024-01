Youngy Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Youngy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -49,76 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,06 Prozent verzeichnete, liegt Youngy mit 42,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Youngy liegt bei 30,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,05 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Youngy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 63,47 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (54,21 CNH) um -14,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 54,38 CNH, was einer Abweichung von -0,31 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Youngy 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Youngy ist weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.