Youngy Aktie: Quo vadis?

Die Dividendenrendite von Youngy beträgt 1,62 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik die Bewertung "Neutral" von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Youngy-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Youngy.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Youngy liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Youngy positiv verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Youngy-Aktie basierend auf Dividendenpolitik, RSI, fundamentaler Bewertung und Sentiment.