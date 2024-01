Youngy Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Youngy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 63,47 CNH, während der Kurs der Aktie bei 54,21 CNH um -14,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 54,38 CNH weist eine Abweichung von -0,31 Prozent auf, was die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Youngy in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Youngy liegt bei 30,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,05 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Youngy bei -49,76 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,06 Prozent aufweist, liegt die Youngy mit 42,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.