Youngy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung für Youngy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so die Analyse von Experten. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,99 Prozent erzielt, was 32,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,84 Prozent, und Youngy liegt aktuell 32,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Youngy liegt aktuell bei 2,69 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Experten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Youngy liegt bei 7,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Ausblick für Youngy, basierend auf den aktuellen Marktdaten und der Stimmung in den sozialen Medien.