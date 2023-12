Youngy Aktie: Augen auf!

Die Aktie von Youngy wird von verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, darunter auch die Sentimentanalyse und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität erhöht, was positiv bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gut, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Youngy bei 9,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen ähnlichen Wert auf. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Aktienkurs von Youngy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,78 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -50,49 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie unter dem Durchschnitt. Daher erhält Youngy in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI) von Youngy aktuell bei 80,08, was auf eine Überkaufsituation hinweist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Youngy, mit positiven Aspekten in der Sentimentanalyse, neutralen fundamentalen Kriterien und negativen Ergebnissen im Branchen- und RSI-Vergleich.