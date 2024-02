Youngy Aktie: Am Scheideweg

Die Youngy-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,69 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -64,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 39,84 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Youngy liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 58,05 CNH, während die Aktie selbst bei 41,57 CNH liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Youngy-Aktie, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Branchenvergleich, fundamentale Kriterien und technische Analyse.