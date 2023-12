Youngor Aktie: Was passiert jetzt?

In den sozialen Netzwerken ist die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen überwiegend negativ gewesen. Es gab vier Tage, an denen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an neun Tagen die negativen Themen überwogen. In den Diskussionen haben sich die Anleger verstärkt mit negativen Themen rund um das Unternehmen Youngor befasst. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret wurden 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Youngor als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,35 eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Youngor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,78 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,56 CNH weicht somit um -3,24 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 6,81 CNH und einer Abweichung von -3,67 Prozent ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Netzwerken zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Youngor die Gesamtbewertung: "Schlecht".