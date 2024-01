Young, ?s Brewery Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Young & 'S Brewery hat im letzten Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 0,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt 12,52 Prozent, wobei Young & 'S Brewery aktuell 7,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 64,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 46,27, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -2,67 Prozent über dem GD200 (1125,05 GBP) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1081,3 GBP, was einer Abweichung von +1,27 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral über Young & 'S Brewery waren. Es gab an drei Tagen mehr positive Themen und an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung als "Neutral".