Young, ?s Brewery Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Young & 'S Brewery in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch von den Analysten wird die Aktie langfristig positiv eingeschätzt, da von 18 Analystenbewertungen 1 als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1600 GBP, was einer Erwartung von 44,14 Prozent entspricht. Deshalb wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Young & 'S Brewery im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt, was 0,25 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die jährliche Rendite jedoch bei 9,63 Prozent, wodurch die Aktie von Young & 'S Brewery um 4,32 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Lage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie derzeit bei 50 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.