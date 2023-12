Young, ?s Brewery Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Young & 'S Brewery liegt der RSI-Wert derzeit bei 35,71, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen neutralen Wert von 48. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass die Young & 'S Brewery im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt hat, was 3,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie jedoch 3,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einem neutralen Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls eine neutrale Einstufung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -3,97 Prozent bzw. +1,99 Prozent, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt wird die Young & 'S Brewery aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.