Young Global Changers-Programm: Fensterplätze für junge Führungskräfte aus aller Welt

Berlin (ots/PRNewswire) -CMG NewsDie interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9187751-young-global-changers-programm-fensterplatze-fur-junge-fuhrungskrafte-aus-aller-welt/Das Young Global Changers-Programm ist Teil der Initiative des Global Solution Summit und bringt junge Führungskräfte zusammen, die in ihren Gemeinden in verschiedenen Ländern unglaubliche Veränderungen bewirken und sich bei diesem Event einen Fensterplatz gesichert haben. In diesem Jahr stellten 15 junge Leute aus der ganzen Welt ihre Projekte vor. Aber es ist kein Wettbewerb. Alle arbeiten zusammen, lernen zusammen und treffen sich mit Entscheidungsträgern und führenden Köpfen aus Wirtschaft und Politik. Mehr berichtet Boris Friedel aus Berlin.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2158399/CMG.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2158400/19_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2158401/19_02.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2158402/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/young-global-changers-programm-fensterplatze-fur-junge-fuhrungskrafte-aus-aller-welt-301883017.htmlPressekontakt:Zheng An,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell