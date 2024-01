Young & Co’S Brewery A Aktie: Ein unsicheres Investment?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Young & 'S Brewery als Neutral-Titel einzustufen. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Young & 'S Brewery-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,44, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,77, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Young & 'S Brewery damit 0,38 Prozent unter dem Durchschnitt (5,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 12,41 Prozent. Young & 'S Brewery liegt aktuell 7,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass diese in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben haben. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Young & 'S Brewery vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 46,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 1600 GBP. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich Young & 'S Brewery über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Young & 'S Brewery in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".