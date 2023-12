Young & Co’S Brewery A Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) aufgezeichnet. Für die Young & 'S Brewery liegt der RSI-Wert derzeit bei 35,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Young & 'S Brewery derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1124,66 GBP, während der Aktienkurs bei 1080 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,97 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1058,92 GBP, was einer Abweichung von +1,99 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie auch in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent, was 3,14 Prozent über dem Durchschnitt (2,17 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 8,46 Prozent, wobei die Young & 'S Brewery aktuell 3,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über die Young & 'S Brewery wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger ebenfalls hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält die Young & 'S Brewery insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.