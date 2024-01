Young & Co’S Brewery A Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment von Young & 'S Brewery war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend positiven Diskussionen an drei Tagen und überwiegend negativen an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch hauptsächlich für negative Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Young & 'S Brewery im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt, was 0,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 12,52 Prozent, und Young & 'S Brewery liegt derzeit 7,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Young & 'S Brewery liegt bei 64,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Young & 'S Brewery derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 1125,05 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1095 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 1081,3 GBP, was einer Abweichung von +1,27 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Insgesamt erhält die Aktie von Young & 'S Brewery aufgrund des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".