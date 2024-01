Young & Co’S Brewery A Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Jahr 2021 war für die Aktie der Young & 'S Brewery ein erfolgreiches Jahr, da sie eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Young & 'S Brewery um 0,25 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" 9,63 Prozent, was Young & 'S Brewery 4,32 Prozent unter diesem Wert platziert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Young & 'S Brewery haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Young & 'S Brewery wird auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 1600 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 44,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Young & 'S Brewery aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für die 7-Tage-Periode als auch für die 25-Tage-Periode. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie der Young & 'S Brewery basierend auf verschiedenen Kriterien, sowohl aus finanzieller als auch aus sozialer Sicht.