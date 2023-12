Youji Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie Youji wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Youji überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen, dass Youji weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wurde auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Youji festgestellt werden. Auch die Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Youji-Aktie aktuell bei 1219,97 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs mit 1210 JPY auf ähnlichem Niveau liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 1211,24 JPY eine geringe Abweichung auf. Insgesamt erhält Youji somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.