Yougov-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Yougov-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 949,69 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Einstufung von "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 1180 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +24,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1004,46 GBP, was einer Differenz von +17,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Die Analysten bewerten die Yougov-Aktie ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1493,33 GBP, was ein Aufwärtspotential von 26,55 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

