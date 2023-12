Yougov Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Yougov wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 946,09 GBP, was einer Überperformance von +25,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 985,46 GBP zeigt eine Abweichung von +20,76 Prozent und klassifiziert die Aktie ebenfalls als "Gut".

Analysten bewerten die Yougov-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 1493,33 GBP deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 25,49 Prozent hin, was auch einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Yougov ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was die Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung unterstreicht.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yougov aktuell mit einem Wert von 17,86 überverkauft ist und somit das Signal "Gut" erhält. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 36, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt erhält die Yougov also gute Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, der Analystenbewertung und der Anleger-Stimmung.