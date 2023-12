Yougov Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in sozialen Medien ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Yougov zeigt interessante Ausprägungen in dieser Hinsicht. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yougov-Aktie bei 939,17 GBP, während der aktuelle Kurs bei 1010 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,54 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 937,44 GBP, was einer Distanz von +7,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yougov, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yougov-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (43,18) führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Yougov basierend auf der RSI-Bewertung.