Yougov Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Yougov werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Yougov zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yougov zeigt kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Yougov bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates zu Yougov aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1640 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung von 33,33 Prozent entspricht. Somit erhält die Yougov-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Yougov mittlerweile auf 993,96 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 1230 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,75 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1142,12 GBP, was die Aktie mit +7,69 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" einstuft. Somit erhält die Yougov-Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yougov zeigt bei einem Niveau von 45 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,73 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.