Yougov Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass ein Titel überkauft ist und möglicherweise für einen Kursrückgang bereit ist, während ein niedriger RSI auf eine mögliche Kurssteigerung hindeutet. Bei Yougov liegt der RSI7 bei 36,11 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 beträgt 50,49, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Aspekt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu analysieren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Yougov beträgt 1009,54 GBP, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1159,9 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Yougov auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während das Unternehmen mehr Beachtung und Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yougov-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Yougov-Aktie sind alle Bewertungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 41,38 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Yougov somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.