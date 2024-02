Yougov Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Yougov war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es 11 positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yougov-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen aktuellen Wert von 52, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bewegt sich im neutralen Bereich (Wert: 44,76). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yougov bei 992,09 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1205 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +21,46 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +5,89 Prozent ein positives Bild. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Gesamtnote.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Yougov-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Auch die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten auf eine mögliche Steigerung um 36,1 Prozent hin, was zu einer positiven Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Yougov somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.