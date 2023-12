Yougov Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Methode der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yougov. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 30 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yougov momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Beim 25-Tage-RSI ist Yougov jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Yougov also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat. Dies führt zu einer schlechten Bewertung dieses Punktes. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yougov-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten gab es 3 Analystenbewertungen für die Yougov-Aktie, von denen alle 3 positiv waren. Dadurch ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 27,64 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Yougov also auch für diesen Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yougov-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 948,44 GBP liegt, was einen deutlichen Unterschied von +23,36 Prozent zum letzten Schlusskurs (1170 GBP) bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 997,66 GBP über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Yougov-Aktie also auch für die technische Analyse ein "Gut"-Rating.