Yougov Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Anlegerstimmung für Yougov war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Yougov von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Von den insgesamt drei Analystenbewertungen der Yougov-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren alle drei Bewertungen "Gut", keine war "Neutral" oder "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl es in den letzten Monat keine neuen Analystenbewertungen gab, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 1493,33 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 25,49 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Yougov von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yougov-Aktie zeigt mit einem Niveau von 58,33 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 35,04 ebenfalls auf "Neutral" hindeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung für Yougov in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.