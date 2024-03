Youdao Aktie: Das ist ein Knall!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Youdao ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Youdao beträgt derzeit 88,41 Punkte, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich ein neutraler Wert, wodurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt resultiert.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine neutrale Bewertung. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Youdao, mit "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den 7-Tage-RSI, sowie "Gut" in Bezug auf den 50-Tage-RSI und die Rate der Stimmungsänderung.