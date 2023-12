Youdao Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Unternehmen Youdao wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Youdao von 4,06 USD mit -18,64 Prozent Abstand vom GD200 (4,99 USD) notiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,12 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Youdao-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Youdao-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 24,44, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 57,49 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Youdao wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Youdao.