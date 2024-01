Youdao Aktie: Finger Weg!

Anleger: Die Stimmung gegenüber Youdao ist positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion hauptsächlich positiv, mit nur vier Tagen, an denen die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Obwohl die Aktivität der Aktie gering war, deutet die positive Stimmungsänderung auf eine "Gut"-Einstufung hin.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Youdao mit 3,73 USD nun -8,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -22,45 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 72,92, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 60 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Youdao in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.