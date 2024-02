Youdao Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Youdao-Aktie wird aufgrund einer technischen Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,26 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 4,2 USD lag, was einem Unterschied von -1,41 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 3,75 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält. Insgesamt wird Youdao für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Youdao-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders negative Themen diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend an negativen Themen interessiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Youdao insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Youdao liegt bei 34,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 42,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating "Neutral".

Das Langzeit-Stimmungsbild für die Youdao-Aktie wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Youdao war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Somit erhält die Aktie von Youdao insgesamt die Note "Gut".