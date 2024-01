YouTube und Spotify gegen Apple: Keine Apps für Vision Pro

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nutzer müssen ins Web ausweichen: Hinweise verdichten sich, dass Meta-Apps möglicherweise nicht für die Vision Pro verfügbar sein werden.

Top-Investoren werden auf die Nutzung von Webseiten umgeleitet. Suchen deuten darauf hin, dass auch Apps von Meta möglicherweise nicht verfügbar sein werden. Googles YouTube und Spotify Technology SA, die weltweit beliebtesten Video- und Musikdienste, schließen sich Netflix Inc. an und meiden Apples kommende Mixed-Reality-Brille. YouTube sagte am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass es nicht geplant sei, eine neue App für die Apple Vision Pro zu veröffentlichen, und dass seine langjährige iPad-Anwendung auf dem Gerät nicht funktionieren werde - zumindest vorerst.

YouTube, ähnlich wie Netflix, empfiehlt Kunden, einen Webbrowser zu nutzen, wenn sie Inhalte sehen möchten: "YouTube-Nutzer können YouTube zum Start im Safari auf der Vision Pro verwenden." Spotify plant derzeit auch keine neue App für visionOS - das Betriebssystem der Vision Pro - und erwartet nicht, dass seine iPad-App auf dem Gerät funktioniert, wenn es auf den Markt kommt, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Aber der Musikdienst wird wahrscheinlich immer noch über einen Webbrowser funktionieren. Bloomberg News berichtete am Mittwoch über Netflix' Entscheidung. Die Vision Pro wird Zugang zu Apples Apps für Musik und Podcasts beinhalten, die mit Spotifys Angeboten konkurrieren.

Aber die Abweisung durch Netflix, Spotify und YouTube bedeutet, dass die beliebtesten Streaming-Apps nicht verfügbar sein werden, wenn die Brille am2. Februar auf den Markt kommt. Apple hat das Gerät weitgehend als Plattform für Video, Spiele und andere Unterhaltung vermarktet.

YouTube ist dabei eine besonders große Lücke im Produktangebot. Als das erste iPad von Apple 2010 auf den Markt kam, war YouTube eine der wenigen vorinstallierten Apps auf dem Tablet. Das Unternehmen schließt jedoch nicht aus, zukünftig die Vision Pro zu unterstützen, sagte aber, dass es "zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Pläne zu teilen" habe.

YouTube und Spotify bieten weiterhin beliebte Apps für das iPhone und iPad an. Und das hätte theoretisch einen einfachen Weg für die Unterstützung der Vision Pro geboten. Entwickler mit iPad-Software im regulären App Store sehen diese Apps standardmäßig im Vision Pro Store.

Das bedeutet, dass Entwickler sich abmelden müssen, wenn sie nicht teilnehmen wollen. Mehrere andere Entertainment-Apps nehmen weiterhin teil, darunter Disney+, Max, Peacock, ESPN und Amazon Prime Video. Insgesamt sagt Apple, dass das Gerät über eine Million Titel im App Store der Brille unterstützen wird. Das Unternehmen wird am Freitag mit dem Vorverkauf der Vision Pro beginnen.

YouTube und Spotify lehnten es ab, zu sagen, warum sie auf die Unterstützung des 3.499-Dollar-Geräts verzichtet haben. Spotify bietet keine App auf konkurrierenden Brillen wie Meta Platforms Inc.'s Quest an, obwohl YouTube dies tut. Spotify ist auch in einen Streit mit Apple über Richtlinien des App Stores verwickelt, aber die Entscheidung für die Vision Pro hat damit nichts zu tun, so die mit der Angelegenheit vertraute Person, die um Anonymität bat, da die Beratungen vertraulich sind.

Suchen, die am Donnerstag von MacStories durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass auch andere wichtige iPhone- und iPad-Apps, einschließlich von Metas Facebook, Instagram und WhatsApp, derzeit nicht für die Vision Pro eingestellt sind.

Aber das könnte sich bis zum Start des Geräts ändern oder diese Entwickler planen möglicherweise neue, dedizierte Versionen für vision OS. Meta hat nicht unmittelbar auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagiert. Apples leitender Mitarbeiter, der für die Vision Pro zuständig ist, sagte Mitarbeitern diese Woche, dass er erwartet, dass Gesundheitsvorsorge, Techniker-Ausbildung und Bildung schließlich wichtige Bereiche für das Produkt werden.

Das Unternehmen untersucht laut Bloomberg News auch Anwendungen für Unternehmen. Die Vision Pro ist Apples erste große neue Produktkategorie seit dem Verkaufsstart von Smartwatches im Jahr 2015.

