YouTube macht es wie TikTok: Shorts-Schöpfer erhalten jetzt Anteil an Werbeeinnahmen

Alphabet Inc’s (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Video-Streaming-Plattform YouTube kündigte am Dienstag “neue Möglichkeiten” für seine Shorts-Ersteller an, Geld zu verdienen. Was geschah: Sundar Pichai sagte in einem Blog-Post, dass sich Shorts-Ersteller ab Anfang 2023 für das YouTube-Partnerprogramm (YPP) bewerben können, sofern sie eine Schwelle von 1.000 Abonnenten und 10 Millionen Shorts-Aufrufen innerhalb von 90 Tagen erreichen. Amjad Hanif, Vice President of Creator Products, erklärte in… Hier weiterlesen