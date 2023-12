Yotrio Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Yotrio-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0,62 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -14,92 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich hingegen eine geringere Abweichung von nur -4,05 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yotrio-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 59,55 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yotrio.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Yotrio-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,52 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.