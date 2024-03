Yotai Refractories Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Mitsui Trust Holdings":

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Yotai Refractories werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine Auswertung der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung ergibt ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yotai Refractories blieb gering, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In den letzten zwei Wochen wurde Yotai Refractories von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie kurzfristig und auf Basis der vergangenen 200 Tage ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt aktuell bei 9,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yotai Refractories überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Yotai Refractories-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.