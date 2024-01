Yotai Refractories Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Yotai Refractories-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 1477,36 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 1495 JPY liegt, was einem Abstand von +1,19 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 1475,1 JPY, was einer Differenz von +1,35 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yotai Refractories diskutiert. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, was auch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.

In Bezug auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung für Yotai Refractories, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 50,47 Punkten bzw. 46,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yotai Refractories weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt wird die Yotai Refractories-Aktie somit in verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.

