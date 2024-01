YoshitsuADR Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Yoshitsu liegt bei 78,11, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,08 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yoshitsu ist neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, einschließlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung für Yoshitsu.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Yoshitsu derzeit bei 1,08 USD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -16,55 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" beurteilt wird. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung für die Aktie von Yoshitsu.