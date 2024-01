YoshitsuADR Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Yoshitsu-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,7 USD einen Abstand von -34,58 Prozent vom GD200 (1,07 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,81 USD, was bedeutet, dass der Abstand -13,58 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal vorliegt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yoshitsu-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ für die Yoshitsu-Aktie, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.