YoshitsuADR Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Yoshitsu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,241 USD liegt, was einem Unterschied von -75,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,61 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-60,49 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yoshitsu-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Yoshitsu-Aktie zeigt eine Mischung aus positiven und negativen Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 31 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 77,16, was darauf hinweist, dass die Yoshitsu-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Kommunikation über Yoshitsu in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Yoshitsu-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.