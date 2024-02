YoshitsuADR Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Eurocash":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Yoshitsu von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung ermöglicht. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Yoshitsu zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Yoshitsu mittlerweile auf 0,96 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,26 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -72,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,59 USD, was zu einem Abstand von -55,93 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Yoshitsu führt bei einem Niveau von 35,56 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 77,09 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".