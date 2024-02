YoshitsuADR Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Yoshitsu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,26 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -72,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,59 USD, was eine Distanz von -55,93 Prozent zur Aktie ergibt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Yoshitsu in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und nur wenige Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der den Auf- und Abwärtstrends der Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Yoshitsu liegt bei 35,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht hingegen bei 77,09 und wird daher als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".