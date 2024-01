Yoshitake Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment für die Yoshitake-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat erfährt die Aktie keine signifikant höhere oder niedrigere Beachtung als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yoshitake-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yoshitake-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 805,67 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie (855 JPY) um +6,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 841,26 JPY, was einer Abweichung von +1,63 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Yoshitake-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 11,76, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 40,63 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.