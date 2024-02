Yoshitake Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Yoshitake hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 833,16 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +8,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (858,94 JPY) liegt mit einer Abweichung von +5,25 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs (904 JPY). Insgesamt erhält die Yoshitake-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Yoshitake gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yoshitake-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 34,3) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Yoshitake-Aktie.